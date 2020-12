Andrea Zelletta perentorio su Natalia Paragoni: “Mi aspetto un chiarimento valido!” (VIDEO) (Di sabato 26 dicembre 2020) Dopo lo stranissimo regalo di Natalia Paragoni ad Andrea Zelletta, nella veranda del Grande Fratello Vip a fine serata i “vipponi” sono tornati a gamba tesa sull’argomento. Sonia Lorenzini ha espresso tutte le sue perplessità sulla scelta dell’amica, non comprendendo il suo atteggiamento. Andrea Zelletta perentorio: “da Natalia mi aspetto un chiarimento valido!” “Non giustifico... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 26 dicembre 2020) Dopo lo stranissimo regalo diad, nella veranda del Grande Fratello Vip a fine serata i “vipponi” sono tornati a gamba tesa sull’argomento. Sonia Lorenzini ha espresso tutte le sue perplessità sulla scelta dell’amica, non comprendendo il suo atteggiamento.: “damiun” “Non giustifico... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Andrea non comprende il gesto di Natalia: è uno scherzo o un addio? #GFVIP - GrandeFratello : Un’amara sorpresa per Andrea da parte della fidanzata Natalia...?? #GFVIP - _MinutForMinut : RT @SVNFLOWER_V6: Comunque chapeau a Andrea Zelletta che nonostante fosse distrutto dentro ha mantenuto il sorriso e ha cercato di non rovi… - __alessia98 : @PatDixit È un vecchio video di un altro programma italiano. Andrea Zelletta aveva fatto uno scherzo alla fidanzata… - PsycoChic1 : A prescindere se ZelLetto vi sta sul culo o no,questa cosa non non se la meritava!Poverino, pieno di aspettative,sp… -