"Se entro al GF Vip 5 la fidanzata neanche me la ricordo più": Alfonso Signorini smaschera Andrea Zelletta? Alfonso Signorini ha confessato che uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5 aveva promesso di lasciare la fidanzata durante il reality: gli indizi puntano su Andrea Zelletta. Prima di varcare la soglia della casa del Grande Fratello Vip 5 uno dei concorrenti aveva promesso ad Alfonso Signorini che avrebbe lasciato la fidanzata. Gli indizi lasciati dal conduttore fanno pensare che si tratti di Andrea Zeletta. Gli spettatori del reality di Canale 5 avevano notato sin da subito la presenza nel cast di troppi uomini felicemente fidanzati e quindi poco disposti a creare quelle dinamiche tanto care ad Alfonso Signorini. In effetti l'unica storia che il conduttore è riuscito a creare è stata quella poco ...

