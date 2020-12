Puntata Una Vita di sabato 26 dicembre 2020 | Felipe riesce a comprare Marcia?

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 25 dicembre 2020)riuscirà a predisporre il momento perfetto con Andrade per ragionare sulla trattativa per l’acquisto di. Dalle anticipazioni di Unavedremo che la richiesta economica sarà davvero alta? A quel punto, cosa deciderà di fare l’avvocato: procederà oppure ripenserà e rifiuterà? Inoltre, ricordiamo che per l’uomo c’è ancora una situazione in sospeso, come la gestirà? Unaanticipazioni, Carmen assiste a una scena epocale tra padre e figlio Ledi Unadi26, comincerà con una scena inaspettata e, visto a cosa, ormai, i telespettatori erano abituati ad assistere in casa Palacios, sarà del tutto inusuale. Per quale motivo? Ebbene, perchè vedremo che Carmen deciderà ...