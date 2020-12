Natale, Regina Elisabetta: 'Famiglie divise per il Covid, non siete soli' (Di venerdì 25 dicembre 2020) La Regina Elisabetta II nel suo tradizionale messaggio di auguri di Natale, registrato nel castello di Windsor, parla ai suoi sudditi cercando di portare un segnale di conforto. 'Per molti questo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 dicembre 2020) LaII nel suo tradizionale messaggio di auguri di, registrato nel castello di Windsor, parla ai suoi sudditi cercando di portare un segnale di conforto. 'Per molti questo ...

SkyTG24 : Il tradizionale discorso alla nazione della regina #Elisabetta non poteva non parlare del #Covid 'Anche nelle notti… - LaStampa : Natale, la Regina agli inglesi: “Anche nelle notti più buie c’è speranza di una nuova alba” - Agenzia_Ansa : #Natale, il discorso regina Elisabetta: 'Molti vorrebbero solo un abbraccio' - IL VIDEO #ANSA - andreachiabra : #Natale, il discorso Regina Elisabetta: 'Molti vorrebbero solo un abbraccio' @RoyalFamily #elizabethqueen… - MattiaMrMariani : RT @MediasetTgcom24: Natale, Regina Elisabetta: 'Famiglie divise per il Covid, non siete soli' #reginaelisabetta -