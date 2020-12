"Il più triste che ricordi, Dolore fisico e solitudine": Natale, il durissimo sfogo di Luca Zaia (Di venerdì 25 dicembre 2020) Nel giorno di Natale, Luca Zaia affida il suo pensiero e uno sfogo a Facebook. "È un Natale diverso, il più triste che io ricordi. Una pandemia gravissima ci costringe a rinunciare agli affetti, alla tradizione, allo spirito più autentico delle Feste, che è quello del ritrovarsi in famiglia" ha scritto il governatore del Veneto, rimarcando come "dalla pandemia si uscirà se tutti vorremo marciare nella stessa direzione". E ancora, un pensiero a chi questo Natale lo trascorrerà nei modi peggiori e più difficili: "Oggi penso in particolare a chi combatte negli ospedali, al nostro personale sanitario che da 10 mesi affronta le fatiche e i rischi del Covid, ma anche a tutti coloro che - malati - patiscono Dolore ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) Nel giorno diaffida il suo pensiero e unoa Facebook. "È undiverso, il piùche io. Una pandemia gravissima ci costringe a rinunciare agli affetti, alla tradizione, allo spirito più autentico delle Feste, che è quello del ritrovarsi in famiglia" ha scritto il governatore del Veneto, rimarcando come "dalla pandemia si uscirà se tutti vorremo marciare nella stessa direzione". E ancora, un pensiero a chi questolo trascorrerà nei modi peggiori e più difficili: "Oggi penso in particolare a chi combatte negli ospedali, al nostro personale sanitario che da 10 mesi affronta le fatiche e i rischi del Covid, ma anche a tutti coloro che - malati - patiscono...

amnestyitalia : #Italia Il Senato approva definitivamente il nuovo #DecretoSicurezza: dopo più di due anni, finalmente si cancella… - summertime_lou_ : Il Natale è il periodo dell’anno in cui mi sento più triste. - Libero_official : Le parole di #Zaia, il governatore del #Veneto che nel giorno di #Natale rivolge un pensiero a chi sta soffrendo… - softsanie : nnt cioè volevo scrivere a yongha che questa giornata era più bella pk aveva postato però ancora non sono a questo… - uptothemewn : @Myaa2418 oddio nemmeno il 2% no perché poi mi mancano terribilmente ?? però davvero siamo arrivati ad un punto in c… -

Ultime Notizie dalla rete : più triste Vasco Rossi su Facebook critica Baglioni, Minghi e Piero Pelù Soundsblog.it