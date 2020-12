Il pane di Natale

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Micropanificio Mollica è il sogno realizzato di Chiara e Gianluca: un piccolo gioiello dedicato alnel centro storico di Carpi, vicino a Modena. Fornaio lui, esperta di arti visive lei, con un amore in comune: il. Ecco la magia che trasforma la passione in desiderio, e il desiderio in realtà. Prima un micronegozio, poi uno più grande, poi un premio come miglior panificatore emergente italiano a Gianluca, che arriva a soli 26 anni. E la storia è lì, ancora tutta da scrivere, per due ragazzi che hanno fatto dell’artigianato e della riscoperta di un mestiere antico la loro vita. Sono loro a parlarci di questo specialenatalizio, tipico del modenese, che si prepara proprio in questo periodo. Come tutte le preparazioni di tradizione, non ce n’è una “autentica”: dipende molto dalle ricette di famiglia e dalla provenienza, ...