Fuochi e botti esplosi alla mezzanotte nei quartieri di Bari: i divieti anti Covid e il coprifuoco non fermano i petardi (Di venerdì 25 dicembre 2020) Una Vigilia di natale segnata dalla zona rossa, dai divieti anti Covid e dal coprifuoco che peròl non hanno fermato la radicata abitudine di sparare Fuochi e botti alla mezzanotte. Nonostante le ... Leggi su baritoday (Di venerdì 25 dicembre 2020) Una Vigilia di natale segnata dzona rossa, daie dalche peròl non hanno fermato la radicata abitudine di sparare. Nonostante le ...

LongoOlgaMaria_ : I catanesi non portano oro e mirra a Gesù appena nato e nemmeno incenso, ma botti e fuochi d'artificio assordanti c… - paolabottelli : Anche stasera farete i fuochi d’artificio e sparerete i botti fino a mezzanotte e passa? Ieri avete rotto i cabasisi - sara_montefiori : RT @sara_turetta: A mezzanotte e 4 minuti attaccata al telefono con le forze dell'ordine per segnalare un inferno di botti e fuochi di arti… - Sere_Ish : RT @sara_turetta: A mezzanotte e 4 minuti attaccata al telefono con le forze dell'ordine per segnalare un inferno di botti e fuochi di arti… - Marilen97832318 : RT @sara_turetta: A mezzanotte e 4 minuti attaccata al telefono con le forze dell'ordine per segnalare un inferno di botti e fuochi di arti… -

Ultime Notizie dalla rete : Fuochi botti Botti e fuochi d'artificio vietati dal 19 dicembre al 6 gennaio su tutto il territorio del Comune di Tivoli ilmamilio.it - L'informazione dei Castelli romani Cosenza, festeggiano Natale incendiando un cassonetto: tre denunce

In barba all'ordinanza del sindaco Occhiuto che vieta la vendita dei fuochi pirotecnici fino al prossimo 2 gennaio ...

Maxi sequestro di botti della polizia a Bolognetta e allo Sperone

La polizia di Stato ha eseguito un sequestro di fuochi d’artificio e tra un garage dello Sperone e un'ex fabbrica dismessa a Bolognetta. L'articolo Maxi sequestro di botti della polizia a Bolognetta e ...

In barba all'ordinanza del sindaco Occhiuto che vieta la vendita dei fuochi pirotecnici fino al prossimo 2 gennaio ...La polizia di Stato ha eseguito un sequestro di fuochi d’artificio e tra un garage dello Sperone e un'ex fabbrica dismessa a Bolognetta. L'articolo Maxi sequestro di botti della polizia a Bolognetta e ...