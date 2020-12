Esclusiva: il Genoa pronto a liberare Scamacca. Piace Lammers per l’attacco (Di sabato 26 dicembre 2020) La cura Ballardini ha dato subito gli effetti sperati in casa Genoa, con una vittoria fondamentale a La Spezia per accorciare la classifica e per rimettersi in corsa. Adesso il mercato sarà un passaggio importante con almeno tre-quattro operazioni per rafforzare la squadra. Il Genoa è pronto a liberare Gianluca Scamacca, arrivato in prestito secco dal Sassuolo e che ha una valutazione di almeno 20 milioni. Il Milan resta molto interessato ma c’erano stati in passato sondaggi importanti di Inter, Fiorentina e Roma. Il Genoa prenderà almeno un attaccante di spessore e le attenzioni sono rivolte a Sam Lammers che non trova spazio nell’Atalanta, un profilo che intriga non poco. L’Atalanta ha proposto anche Piccini al Genoa (in prestito dal Valencia), in ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 dicembre 2020) La cura Ballardini ha dato subito gli effetti sperati in casa, con una vittoria fondamentale a La Spezia per accorciare la classifica e per rimettersi in corsa. Adesso il mercato sarà un passaggio importante con almeno tre-quattro operazioni per rafforzare la squadra. IlGianluca, arrivato in prestito secco dal Sassuolo e che ha una valutazione di almeno 20 milioni. Il Milan resta molto interessato ma c’erano stati in passato sondaggi importanti di Inter, Fiorentina e Roma. Ilprenderà almeno un attaccante di spessore e le attenzioni sono rivolte a Samche non trova spazio nell’Atalanta, un profilo che intriga non poco. L’Atalanta ha proposto anche Piccini al(in prestito dal Valencia), in ...

