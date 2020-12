Conoscevo uno di quei numeri. Per questo so cosa significa vaccinarsi (Di venerdì 25 dicembre 2020) Conoscevo uno di quei numeri. Purtroppo più di uno. Un parente, il genitore di un amico, un vicino. Uno di quelli la cui somma, a fine giornata, viene comunicata con la dicitura “in diminuzione rispetto a ieri”. Come se 522, 417, 318 morti, tutto sommato, fossero un dato a cui guardare con soddisfazione. Se conosci uno di quei numeri, se conosci le loro storia, il dolore che si lasciano dietro, come se ne sono andati, beh, credimi, la prospettiva cambia. Quel numero è tua mamma che viene portata via da due infermieri bardati come astronauti e di cui tu non ricorderai il volto. Quello che non dimenticherai mai, è lei, che prima che l’ambulanza parta ti dice: “Mi porti un pigiama buono?”, perché la sua dignità e il senso del pudore non può essere indebolito neanche da un virus bastardo. E, tu quel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020)uno di. Purtroppo più di uno. Un parente, il genitore di un amico, un vicino. Uno di quelli la cui somma, a fine giornata, viene comunicata con la dicitura “in diminuzione rispetto a ieri”. Come se 522, 417, 318 morti, tutto sommato, fossero un dato a cui guardare con soddisfazione. Se conosci uno di, se conosci le loro storia, il dolore che si lasciano dietro, come se ne sono andati, beh, credimi, la prospettiva cambia. Quel numero è tua mamma che viene portata via da due infermieri bardati come astronauti e di cui tu non ricorderai il volto. Quello che non dimenticherai mai, è lei, che prima che l’ambulanza parta ti dice: “Mi porti un pigiama buono?”, perché la sua dignità e il senso del pudore non può essere indebolito neanche da un virus bastardo. E, tu quel ...

