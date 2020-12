Zlatan Ibrahimovic racconta il covid-19 | “Parlavo con la casa | davo i nomi ai muri Diventa un fatto mentale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Lui è infortunato ma il suo Milan è in vetta alla classifica di Serie A.si èto al Corriere della Sera: “Intanto dobbiamo cominciare bene il 2021. Poi andare avanti una partita alla volta, come fosse allo stesso tempo la prima e l’ultima della vita. Lo dico in un altro modo? Avere voglia. Di più, avere fame: sempre, tutti i giorni, ogni momento. La squadra deve avere il coraggio di sognare. E io dico che può e vuole fare ancora di più“. Ma non è stata un’intervista centrata solo sul calcio. Perché l’attaccante ha passato un 2020 alle prese, come tanti altri, col-19, che non ricorda certo con piacere: “Mal di testa, non fortissimo ma fastidioso, una cosa tosta. Ho anche perso un po’ il gusto. E stavo lì tutto il tempo, a, incazzato, non potevo uscire, non mi potevo ...