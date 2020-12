Variante Gb, Cina sospende voli da e per il Regno Unito (Di giovedì 24 dicembre 2020) La Cina ha sospeso i voli da e per il Regno Unito, nel timore che si diffonda la Variante del coronavirus individuata in Gran Bretagna. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 24 dicembre 2020) Laha sospeso ida e per il, nel timore che si diffonda ladel coronavirus individuata in Gran Bretagna. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri di ...

SirDistruggere : Per impedire l’arrivo della variante inglese hanno bloccato i voli da e per l’UK, mossa che funzionò proprio bene q… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Variante Gb, Cina sospende voli da e per il Regno Unito #variantegb - MediasetTgcom24 : Variante Gb, Cina sospende voli da e per il Regno Unito #variantegb - paolo_ortenzi : La famosa Spagnola fu chiamata così perchè la Spagna fu l'unica a parlarne, visto che non c'era la censura di guerr… - ShootersykEku : Cioè,se la variante arriva in Italia,la Cina andrà for de ball? ahahahahah -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Cina Variante Covid, la Cina sospende i voli da e verso il Regno Unito Il Messaggero Variante Gb, Cina sospende voli da e per il Regno Unito

La Cina ha sospeso i voli da e per il Regno Unito, nel timore che si diffonda la variante del coronavirus individuata in Gran Bretagna. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri di Pech ...

Variante Covid, la Cina sospende i voli da e verso il Regno Unito

Stop ai voli da e per il Regno Unito. È quanto ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin.

La Cina ha sospeso i voli da e per il Regno Unito, nel timore che si diffonda la variante del coronavirus individuata in Gran Bretagna. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri di Pech ...Stop ai voli da e per il Regno Unito. È quanto ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin.