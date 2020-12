Vaccino Covid, dal Belgio all’Italia: in partenza le prime dosi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Si parte! Questa mattina dalla sede della Pfizer in Belgio i tir con i primi vaccini contro il Covid-19 sono finalmente partiti. Questo quanto si apprende a Bruxelles. I camion-frigo hanno lasciato lo stabilimento di Puurs, diretti nei vari Paesi Ue. Per ulteriori approfondimenti sul Vaccino leggi anche: Vaccino Pfizer Covid-19: quanto dura, come funziona, quando si inizia in Italia In Italia arriveranno il 26 dicembre. Appena entrerà in Italia, il convoglio con le 9.750 dosi sarà scortato fino allo Spallanzani di Roma dall’Esercito, che poi smisterà i vaccini anche negli altri punti scelti per il Vaccine Day del 27 dicembre. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 dicembre 2020) Si parte! Questa mattina dalla sede della Pfizer ini tir con i primi vaccini contro il-19 sono finalmente partiti. Questo quanto si apprende a Bruxelles. I camion-frigo hanno lasciato lo stabilimento di Puurs, diretti nei vari Paesi Ue. Per ulteriori approfondimenti sulleggi anche:Pfizer-19: quanto dura, come funziona, quando si inizia in Italia In Italia arriveranno il 26 dicembre. Appena entrerà in Italia, il convoglio con le 9.750sarà scortato fino allo Spallanzani di Roma dall’Esercito, che poi smisterà i vaccini anche negli altri punti scelti per il Vaccine Day del 27 dicembre. su Il Corriere della Città.

RobertoBurioni : Complimenti ad AIFA e al nuovo presidente Prof. Giorgio Palù per l’approvazione istantanea del vaccino contro COVID-19. Un ottimo inizio. - Corriere : AstraZeneca: il nostro vaccino efficace contro variante inglese - SkyTG24 : 'Fare il vaccino? Niente di eroico, è un atto dovuto, pensato e condiviso. Il vaccino c'è e ha garanzie di validità… - SimoneMengoni : RT @RadioSavana: Presepe Orvieto, Re Magi portano in dono mascherine, disinfettante e vaccino Covid. Presepe per Covidiota. - infoitinterno : Segnalato primo caso di reazione allergica al vaccino contro il COVID-19 a New York -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Covid, ecco il vaccino: per esperti 2021 anno della svolta Adnkronos Covid, Brusaferro:’Decrescita rallentata’. Rt Italia sotto 1 tranne in Veneto e Molise

L’epidemia da Covid-19 in Italia è in una “fase decrescente ma rallentatata”. Così il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa sull’analisi dei dati del Mo ...

Solinas e un anno drammatico: "Con screening e vaccini Isola libera dal virus"

Mezza legislatura condizionata dal virus, una delle stagioni più complicate di sempre tra emergenza salute e devastazione economica. Il faccia a faccia col Covid e le quasi settecento vittime della pa ...

L’epidemia da Covid-19 in Italia è in una “fase decrescente ma rallentatata”. Così il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa sull’analisi dei dati del Mo ...Mezza legislatura condizionata dal virus, una delle stagioni più complicate di sempre tra emergenza salute e devastazione economica. Il faccia a faccia col Covid e le quasi settecento vittime della pa ...