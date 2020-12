The Children for Peace, un video per dire grazie (Di giovedì 24 dicembre 2020) «L’incontro con The Children for Peace e il viaggio in Uganda mi hanno aperto cuore ed occhi, hanno arricchito la mia anima. È nata così un’unione molto forte ed empatica con Massimo Leonardelli, Debra Mace e Piero Piazzi. Penso al mio contributo dato dalle fotografie scattate, la possibilità di mostrare un lato di mondo che a volte scordiamo, scorre in parallelo alle nostre vite». Leggi su vanityfair (Di giovedì 24 dicembre 2020) «L’incontro con The Children for Peace e il viaggio in Uganda mi hanno aperto cuore ed occhi, hanno arricchito la mia anima. È nata così un’unione molto forte ed empatica con Massimo Leonardelli, Debra Mace e Piero Piazzi. Penso al mio contributo dato dalle fotografie scattate, la possibilità di mostrare un lato di mondo che a volte scordiamo, scorre in parallelo alle nostre vite».

Ephifanyrene : @italianarmyfam_ Grazie! Splendida iniziativa! Aiutiamo Save The Children in onore di Taehyung ?????? - newsfinanza : Credem dalla parte dei bambini: «Confermata nel 2021 la collaborazione con Save the Children» - jimin_95er : RT @italianarmyfam_: ?INNER CHILD PROJECT? Con immenso piacere vi presentiamo il progetto per il compleanno di #TAEHYUNG Si tratta di uno… - blvminghar : voglio solo dire che mi sono letta anche le note dell’autrice e mi sono rimaste impresse queste parole che mi hanno… - EmyNSYHJTJ : RT @italianarmyfam_: ?INNER CHILD PROJECT? Con immenso piacere vi presentiamo il progetto per il compleanno di #TAEHYUNG Si tratta di uno… -