Spostamenti e visite ad amici: a Natale si rischia una stangata di multe (Di giovedì 24 dicembre 2020) Luca Sablone ?Autocertificazione Natale Scatta la zona rossa in tutta l'Italia: si rischiano maxi sanzioni in caso di violazione. Autocertificazione obbligatoria: ecco quando e come compilare il modulo per le festività L'Italia questa mattina si è svegliata in zona rossa. Partono da oggi le misure restrittive intraprese dal governo per tenere sotto controllo la curva dei contagi nel periodo delle festività e per tentare di arginare la terza ondata che potrebbe presentarsi nel mese di gennaio. Dal 21 dicembre al 6 gennaio è vietato ogni spostamento tra Regioni e da o per le province autonome di Bolzano e Trento, compresi quelli per raggiungere le seconde casi fuori dalla propria Regione. La zona rossa limiterà le libertà degli italiani il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. Saranno comunque consentiti gli ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 24 dicembre 2020) Luca Sablone ?AutocertificazioneScatta la zona rossa in tutta l'Italia: sino maxi sanzioni in caso di violazione. Autocertificazione obbligatoria: ecco quando e come compilare il modulo per le festività L'Italia questa mattina si è svegliata in zona rossa. Partono da oggi le misure restrittive intraprese dal governo per tenere sotto controllo la curva dei contagi nel periodo delle festività e per tentare di arginare la terza ondata che potrebbe presentarsi nel mese di gennaio. Dal 21 dicembre al 6 gennaio è vietato ogni spostamento tra Regioni e da o per le province autonome di Bolzano e Trento, compresi quelli per raggiungere le seconde casi fuori dalla propria Regione. La zona rossa limiterà le libertà degli italiani il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. Saranno comunque consentiti gli ...

Scatta il nuovo lockdown: ecco il decalogo per le Feste

Saranno comunque consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità. Dalle ore 5 alle ore 22 si potrà fare visita a parenti e amici, muovendosi massimo in 2 all'interno della vettura: ... Da oggi in vigore le nuove misure restrittive: 10 giorni in zona rossa, 4 in arancione. Il Natale si passa in casa, bar e ristoranti chiusi per tutto il periodo. Il coprifuoco resta alle 22 ...

