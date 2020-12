Sebastiano Esposito: “D’Ambrosio il mio miglior amico nel calcio. Lukaku mi ha detto…” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il giovane attaccante dell'Inter attualmente in prestito alla Spal, Sebastiano Esposito, si è raccontato a Cronache di Spogliatoio: "Il mio primo poster in camera è stato quello di Maradona, successivamente quello di Totti, ho amato le sue giocate. Il mio migliore amico calciatore è sicuramente D'Ambrosio, mi ha dato una grande mano. Lukaku? Mi ha regalato fin da subito dei consigli preziosi, come quello di restare sempre umile perchè l'ambiente calcistico non è per niente facile - dichiara il giovane attaccante prodotto dal vivaio interista - .caption id="attachment 1070533" align="alignnone" width="3000" Esposito, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il giovane attaccante dell'Inter attualmente in prestito alla Spal,, si è raccontato a Cronache di Spogliatoio: "Il mio primo poster in camera è stato quello di Maradona, successivamente quello di Totti, ho amato le sue giocate. Il miocalciatore è sicuramente D'Ambrosio, mi ha dato una grande mano.? Mi ha regalato fin da subito dei consigli preziosi, come quello di restare sempre umile perchè l'ambiente calcistico non è per niente facile - dichiara il giovane attaccante prodotto dal vivaio interista - .caption id="attachment 1070533" align="alignnone" width="3000", getty/caption ITA Sport Press.

ItaSportPress : Sebastiano Esposito: 'D'Ambrosio il mio miglior amico nel calcio. Lukaku mi ha detto...' - - PSGVR46 : @spalferrara Per Natale è possibile una maglia autografata da Sebastiano Esposito, per piacere ? - internewsit : Esposito in campo dal 1' in SPAL-Lecce... Ma non Sebastiano - - PSGVR46 : @sferadesigners Sebastiano Esposito X PSG - PSGVR46 : @spalferrara @BresciaOfficial Per Natale è possibile una maglia autografata da Sebastiano Esposito, per piacere ? -

