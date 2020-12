Preoccupazione per Francesco: 16enne scomparso a Bari (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sono ore di apprensione per il giovane Francesco, un ragazzo di appena 16 anni che insieme alla famiglia vive a Valenzano, una frazione in provincia di Bari. Ad appellarsi alla comunità e al noto programma Rai, Chi l’ha Visto?, è la mamma del giovane che ieri mattina lo ha visto uscire di casa per non vederlo tornare più. 16enne scomparso in provincia di Bari: l’appello dei genitori Non si spiega cosa possa essere accaduto al suo giovane figlio Francesco, appena 16 anni, che ieri dopo essere uscito e averla rassicurata sul suo ritorno, è scomparso nel nulla. Depositata ieri la denuncia di scomparsa del giovane ragazzo che è stato anche uno dei protagonisti degli appelli lanciati in tv da Federica Sciarelli a Chi l’Ha Visto?. Il giovane ragazzo, alto quasi 1,80 ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sono ore di apprensione per il giovane, un ragazzo di appena 16 anni che insieme alla famiglia vive a Valenzano, una frazione in provincia di. Ad appellarsi alla comunità e al noto programma Rai, Chi l’ha Visto?, è la mamma del giovane che ieri mattina lo ha visto uscire di casa per non vederlo tornare più.in provincia di: l’appello dei genitori Non si spiega cosa possa essere accaduto al suo giovane figlio, appena 16 anni, che ieri dopo essere uscito e averla rassicurata sul suo ritorno, ènel nulla. Depositata ieri la denuncia di scomparsa del giovane ragazzo che è stato anche uno dei protagonisti degli appelli lanciati in tv da Federica Sciarelli a Chi l’Ha Visto?. Il giovane ragazzo, alto quasi 1,80 ...

