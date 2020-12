Patrimoniale | un biglietto da visita minimo per ogni sinistra degna di questo nome

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 dicembre 2020) In un Paese normale la richiesta di un’impostache colpisca le grandi fortune non avrebbe suscitato il pandemonio che ha provocato in Italia. L’esistenza di un esiguo gruppo di miliardari, le cui posizioni sono state ulteriormente rafforzate dalla pandemia Covid, costituisce infatti un dato di fatto di immediata evidenza sul quale aprire una discussione non ideologica. Nessuna volontà, beninteso, di punire i ricconi, detentori di fortune forse in parte meritate, ma la richiesta sacrosanta che ciascuno contribuisca al risanamento di una situazione eccezionalmente compromessa in base alle risorse a sua disposizione, in perfetta linea peraltro coll’art. 23 della nostra Costituzione che contiene il principio, mai pienamente attuato, della progressività impositiva. E in effetti talune proposte, tra loro sostanzialmente analoghe, puntano giustamente a risanare ...