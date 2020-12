Natale e Capodanno senza sprechi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nel 2020 diversi studi hanno segnalato tra gli effetti benefici del lockdown e della pandemia, la riduzione degli sprechi. Data la maggior disponibilità di tempo, la permanenza più insistita in casa, un ritorno alla cucina casalinga e la diminuzione dei pasti fuori, un’esperienza di spesa meno velleitaria e più focalizzata, gli italiani hanno sprecato meno. Meno cibo nella pattumiera, meno avanzi, meno cibo in scadenza, meno sprechi. Secondo la ricerca condotta da Distal Università di Bologna su dati raccolti da Msi-Aci Europe Bv nell’ambito della campagna Sprecozero, gli Italiani nella fase acuta della pandemia hanno sprecato il 51,6% in meno rispetto al periodo precedente. Secondo una ricerca di Altroconsumo il 41% degli italiani ha ridotto lo spreco durante il lockdown. Infine uno studio di Coldiretti segnala che il 54% degli italiani (quasi 1 su ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nel 2020 diversi studi hanno segnalato tra gli effetti benefici del lockdown e della pandemia, la riduzione degli. Data la maggior disponibilità di tempo, la permanenza più insistita in casa, un ritorno alla cucina casalinga e la diminuzione dei pasti fuori, un’esperienza di spesa meno velleitaria e più focalizzata, gli italiani hanno sprecato meno. Meno cibo nella pattumiera, meno avanzi, meno cibo in scadenza, meno. Secondo la ricerca condotta da Distal Università di Bologna su dati raccolti da Msi-Aci Europe Bv nell’ambito della campagna Sprecozero, gli Italiani nella fase acuta della pandemia hanno sprecato il 51,6% in meno rispetto al periodo precedente. Secondo una ricerca di Altroconsumo il 41% degli italiani ha ridotto lo spreco durante il lockdown. Infine uno studio di Coldiretti segnala che il 54% degli italiani (quasi 1 su ...

berlusconi : Ci lasciamo alle spalle un anno difficile, doloroso. Non festeggeremo Natale e Capodanno come siamo abituati. Sono… - dariofrance : Bene le nuove regole restrittive approvate dal Consiglio dei Ministri. Misure indispensabili per contenere i contag… - ilpost : Il testo del decreto sugli spostamenti a Natale pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale chiarisce che la derog… - MiTomorrow : Le uscite cinematografiche che ci accompagneranno durante le feste ? #milano #cinema #natale #capodanno - wireditalia : Da Equinox alle stagioni conclusive di Tin Star, Vikings e Le terrificanti avventure di Sabrina: ecco i titoli da n… -