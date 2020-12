Napoli, bar aperto nonostante l’ordinanza: attività chiusa e 7 multati (Di giovedì 24 dicembre 2020) Napoli. Infrangono le disposizioni anti-Covid. A Napoli è stato scoperto un bar che nonostante le restrizioni continuava a lavorare e servire clienti all’interno. Napoli, multa a un bar Ieri sera gli agenti del Commissariato Decumani hanno effettuato un servizio di controllo del territorio durante il quale hanno identificato 62 persone e controllato un bar di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 24 dicembre 2020). Infrangono le disposizioni anti-Covid. Aè stato scoperto un bar chele restrizioni continuava a lavorare e servire clienti all’interno., multa a un bar Ieri sera gli agenti del Commissariato Decumani hanno effettuato un servizio di controllo del territorio durante il quale hanno identificato 62 persone e controllato un bar di L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

