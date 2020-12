Marchette in Lombardia. Soldi ai Comuni amici violando la Costituzione. J’accuse del consigliere M5S, Alberti: “Fondi anche per il pattinaggio” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Una “vergognosa marchetta” all’interno del bilancio regionale “con una redistribuzione di denari per lo più a Comuni politicamente amici” con la giunta guidata da Attilio Fontana. Non va per il sottile Dino Alberti, consigliere M5S in Regione Lombardia. D’altronde sono i fatti a parlare per lui: “Sulla provincia di Brescia – accusa il consigliere pentastellato – ogni 3 Comuni beneficiari 2 sono a guida centrodestra o di civiche ad esso riconducibili”. Mi scusi, parlare di Marchette però è pesante. Non crede di esagerare?Ma tali sono! Basta vedere le dichiarazioni e le pagine social dei consiglieri di maggioranza: tutti a prendersi meriti di aver trovato risorse per le più disparate opere pubbliche quando invece il merito non è assolutamente loro dato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 24 dicembre 2020) Una “vergognosa marchetta” all’interno del bilancio regionale “con una redistribuzione di denari per lo più apoliticamente” con la giunta guidata da Attilio Fontana. Non va per il sottile DinoM5S in Regione. D’altronde sono i fatti a parlare per lui: “Sulla provincia di Brescia – accusa ilpentastellato – ogni 3beneficiari 2 sono a guida centrodestra o di civiche ad esso riconducibili”. Mi scusi, parlare diperò è pesante. Non crede di esagerare?Ma tali sono! Basta vedere le dichiarazioni e le pagine social dei consiglieri di maggioranza: tutti a prendersi meriti di aver trovato risorse per le più disparate opere pubbliche quando invece il merito non è assolutamente loro dato ...

