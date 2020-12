Lite in strada, il deputato Pd Romano denuncia la negazionista Daniela Martani (Di giovedì 24 dicembre 2020) Lei rivendica sui social di aver "contestato" il deputato, lui parla di una prolungata aggressione verbale in presenza della figlia di 9 anni piangente per lo choc: "Mi gridava: maledetti, dovete morire male" Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 24 dicembre 2020) Lei rivendica sui social di aver "contestato" il, lui parla di una prolungata aggressione verbale in presenza della figlia di 9 anni piangente per lo choc: "Mi gridava: maledetti, dovete morire male"

MissItaPixie : Ma quel bambino che deve assistere anche alla lite per strada di notte ???? #chilhavisto - ilgiornale : Staffelli ha consegnato l'ennesimo tapiro a Belen Rodriguez dopo la lite in strada con i fotografi. Per lei si trat… - FalmarMr : @FabRavezzani Conte è così, lo ha fatto alla Juve dopo i 50€ se ne andò per Iturbe a preparazione iniziata, al Chel… - GHERARDIMAURO1 : RT @romatoday: #CasalBruciato: litiga con due uomini e viene accoltellato in strada. Un anno fa fu vittima di un agguato - romatoday : #CasalBruciato: litiga con due uomini e viene accoltellato in strada. Un anno fa fu vittima di un agguato… -

Ultime Notizie dalla rete : Lite strada Lite in strada, il deputato Pd Romano denuncia la negazionista Daniela Martani Il Tirreno Uomo accoltellato in strada a Lecco, è molto grave

Un uomo di 35 anni di Civate è stato accoltellato e ferito in maniera molto grave, la scorsa notte, nel rione Maggianico di Lecco al culmine di una lite. E' stato lanciato l'allarme e sul posto sono i ...

Lite in strada, il deputato Pd Romano denuncia la negazionista Daniela Martani

ROMA. Urla in strada e manca poco che non finisca in rissa l'incontro per le vie di Roma tra il deputato Pd di Livorno, Andrea Romano e Daniela Martani, anti-Covid convinta, abituata alle provocazioni ...

Un uomo di 35 anni di Civate è stato accoltellato e ferito in maniera molto grave, la scorsa notte, nel rione Maggianico di Lecco al culmine di una lite. E' stato lanciato l'allarme e sul posto sono i ...ROMA. Urla in strada e manca poco che non finisca in rissa l'incontro per le vie di Roma tra il deputato Pd di Livorno, Andrea Romano e Daniela Martani, anti-Covid convinta, abituata alle provocazioni ...