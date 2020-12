Inwit lancia progetto su formazione e sviluppo capitale umano

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 24 dicembre 2020) (Teleborsa) –investe nelladi qualità con l’obiettivo di sostenere la conoscenza, l’utilizzo delle nuove tecnologie e la crescita professionale delle persone. L’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (Anpal) ha approvato, nell’ambito del Fondo Nuove Competenze, il programma formativo di‘ENABLING DIGITAL FUTURE: training to perform’, per promuovere le competenze e lodel. Il– spiega una nota – metterà a disposizione di tutti i dipendenti più di 19.000 ore die avrà l’obiettivo di rafforzare il patrimonio di competenze e abilitare le trasformazioni organizzative, digitali e tecnologiche in linea con la strategia di crescita della società. I progetti saranno focalizzati sulla ...