Il Covid fa strage anche a Natale: 505 morti nelle ultime 24 ore, oltre un centinaio in Veneto (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Covid non concede tregua neanche a Natale. Mentre si allarga l’allarme sulle possibili varianti del virus, anche oggi si registrano numeri preoccupanti. Sono 18.040 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 24 dicembre, secondo i dati contenuti del bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 505 morti che portano il totale a 70.900 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19. nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 193.777 tamponi. Sale quindi al 9,3% il rapporto tra positivi e numero di tamponi effettuati. Sono 35 in meno di ieri le persone ricoverate in terapia intensiva con coronavirus, diminuzione che porta il totale dei pazienti nelle ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ilnon concede tregua ne. Mentre si allarga l’allarme sulle possibili varianti del virus,oggi si registrano numeri preoccupanti. Sono 18.040 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 24 dicembre, secondo i dati contenuti del bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 505che portano il totale a 70.900 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di-19.24 ore sono stati eseguiti 193.777 tamponi. Sale quindi al 9,3% il rapporto tra positivi e numero di tamponi effettuati. Sono 35 in meno di ieri le persone ricoverate in terapia intensiva con coronavirus, diminuzione che porta il totale dei pazienti...

Covid-19, strage di docenti in Sudafrica: morti quasi 1500 nel 2020

Deve affrontare Erode e la strage degli innocenti, che possiamo paragonarlo a una ... di vivere questo periodo natalizio viste le restrizioni per il Covid. "A volte - dice - l'assenza ci fa capire ...

