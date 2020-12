Genoa | ci pensa capitan Criscito | “Abbiamo sofferto e gioito insieme Ci voleva questa vittoria”

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Sorride ile lo fa nell'ultima gara dell'anno. La cura Ballardini, appena subentrato a Maran, funziona fin dalla prima gara. Il Grifone torna a vincere e lo fa in casa dello Spezia nel derby ligure. Tre punti d'oro arrivati grazie alla rete dal dischetto di Domenico Mimmo, autore del secondo gol per il definitivo 1-2 dei suoi.Attraverso i propri canali social, più precisamente dal suo profilo Instagram, il numero 4 rossoblù ha commentato il successo e ha mandato un chiaro messaggio a tutti i tifosi e appassionati del Grifone: "Si arrivava da un momento davvero difficile. Oggigiocato da squadra,. Sappiamo che possiamo e dobbiamo migliorare e...

LA SPEZIA – Il mister spezzino si fa aspettare non poco in Sala Stampa, tanto che ad un certo punto qualcuno pensava non arrivasse. Sbollita la sicura rabbia, Italiano ha analizzato con calma la gara: ...Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Genoa. Le sue parole ...