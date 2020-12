Gattuso racconta la sua malattia | In panchina con la miastenia oculare (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ha commosso il mondo del calcio l’intervista rilasciata da Gattuso al termine della partita che il suo Napoli ha pareggiato contro il Torino. Il Campione del Mondo 2006 che ha sempre fatto della trasparenza il suo stile di vita, ha raccontato gli ultimi difficili giorni trascorsi assieme ai suoi calciatori per via di una malattia L'articolo Gattuso racconta la sua malattia In panchina con la miastenia oculare proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ha commosso il mondo del calcio l’intervista rilasciata daal termine della partita che il suo Napoli ha pareggiato contro il Torino. Il Campione del Mondo 2006 che ha sempre fatto della trasparenza il suo stile di vita, hato gli ultimi difficili giorni trascorsi assieme ai suoi calciatori per via di unaL'articolola suaIncon laproviene da www.meteoweek.com.

