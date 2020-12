Festival di Sanremo con il pubblico: i fortunati alloggeranno sulla Smeralda (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ci sarà il pubblico al prossimo Festival di Sanremo. Si tratterà di 400 persone che, una volta sottoposte a test covid, alloggeranno sulla nave “Smeralda” della Costa Crociere fino al 2 marzo data di inizio della kermesse. Grazie ai tender gli ospiti sbarcheranno al porto e da lì, con degli autobus, giungeranno direttamente al Teatro Ariston. Ad anticiparlo è Dagospia. L’idea sarebbe di Antonio Marano, presidente della concessionaria Rai Pubblicità. Presidente in uscita perché dal primo gennaio Marano sarà fuori dalla Rai e ha già accettato di entrare nella Fondazione Milano-Cortina per le Olimpiadi del 2026. Antonio Marano vuole dare al Festival il suo tradizionale pubblico perché assistere alle esibizioni con la platea dell’Ariston deserta non ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ci sarà ilal prossimodi. Si tratterà di 400 persone che, una volta sottoposte a test covid,nave “” della Costa Crociere fino al 2 marzo data di inizio della kermesse. Grazie ai tender gli ospiti sbarcheranno al porto e da lì, con degli autobus, giungeranno direttamente al Teatro Ariston. Ad anticiparlo è Dagospia. L’idea sarebbe di Antonio Marano, presidente della concessionaria Rai Pubblicità. Presidente in uscita perché dal primo gennaio Marano sarà fuori dalla Rai e ha già accettato di entrare nella Fondazione Milano-Cortina per le Olimpiadi del 2026. Antonio Marano vuole dare alil suo tradizionaleperché assistere alle esibizioni con la platea dell’Ariston deserta non ...

Ci sarà il pubblico al prossimo festival di Sanremo. Si tratterà di 400 persone che, una volta sottoposte a test covid, alloggeranno sulla nave "Smeralda" ...