Eriksen-Van de Beek: l'Inter sogna lo scambio (Di giovedì 24 dicembre 2020) Le parole pronunciate dall' ad dell' Inter, Beppe Marotta, pochi minuti prima del match contro il Verona, non lasciano dubbi: Christian Eriksen andrà via a gennaio. Il danese, che mal si sposa con il progetto tattico di Conte, resta sempre un top-player e ga gola a mezz'ora Europa, specie in Premier League sponda Manchester United con il quale potrebbe profilarsi un clamoroso scambio. Scopriamone i dettagli. Eriksen-Van den Beek, scambio in vista? Inter e Manchester United starebbero seriamente pensando a mettere in piedi questo scambio per gennaio anche grazie all'aiuto di alcuni intermediari. Il centrocampista olandese, ex Ajax, è stato pagato 65 milioni ma sta deludendo le attese. Come il nerazzurro, però, non si discute tecnicamente e soprattutto farebbe molto comodo a ...

