Dayane Mello bisessuale? L'indiscrezione: "Ha una relazione speciale con una donna fuori dalla casa" (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dayane Mello ha una relazione con una donna fuori dal Grande Fratello Vip? Alla gieffina piacciono anche le donne? Si torna a parlare di Dayane Mello, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Da settimane non si fa che parlare del rapporto speciale nato tra la Mello e Adua Del Vesco nella casa più spiata d'Italia. Le due si ritagliano spesso dolci e affettuosi momenti al Grande Fratello Vip, entrambe hanno più volte detto di sentire il bisogno di abbracciarsi, baciarsi e coccolarsi. Le due parlano di una speciale amicizia nata tra loro nella casa, ma in molti pensano che tra loro ci sia molto di più.

