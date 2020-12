Conegliano-Busto Arsizio oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2020 2021

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Imoco Volley-Unet E-Worksarà visibilein tv: eccoe come seguire inil match valido per la seconda giornata di ritorno diA1di volley. Vigilia di Natale difficile per le Farfalle, che faranno visita alla capolista nel tentativo di ottenere qualche punto per scalare posizioni in classifica. Le Pantere sono ancora a punteggio pieno, anche se la prestazione nell’ultimo match contro Casalmaggiore è stata sporcata da diversi errori. L’appuntamento è per giovedì 24 dicembre alle ore 12:30. La partita sarà visibile insu LVF TV, ilufficiale della Lega ...