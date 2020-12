Caso Cucchi, la sorella Ilaria definì Salvini “uno sciacallo”. I pm chiedono l’archiviazione ma il Capitano non ci sta e presenta opposizione (Di giovedì 24 dicembre 2020) La procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per Ilaria Cucchi, accusata di diffamazione per aver definito Matteo Salvini “uno sciacallo”. Ma il leader della Lega non ci sta e ha deciso di opporsi alla richiesta della Procura. A decidere sull’esito del procedimento sarà il gip del Tribunale di Milano nell’udienza nell’udienza già fissata per il prossimo 23 febbraio in cui si discuterà l’istanza di opposizione all’archiviazione presentata dal leader leghista. Lo a rivelato, con un post su Facebook, Ilaria Cucchi spiegando che “io e Matteo Salvini siamo stati citati davanti al tribunale di Milano il 23 febbraio alle ore 14. Io come indagata e lui come persona offesa. Mi ha querelata perché, dopo le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 24 dicembre 2020) La procura di Milano ha chiestoper, accusata di diffamazione per aver definito Matteo“uno”. Ma il leader della Lega non ci sta e ha deciso di opporsi alla richiesta della Procura. A decidere sull’esito del procedimento sarà il gip del Tribunale di Milano nell’udienza nell’udienza già fissata per il prossimo 23 febbraio in cui si discuterà l’istanza dialta dal leader leghista. Lo a rivelato, con un post su Facebook,spiegando che “io e Matteosiamo stati citati davanti al tribunale di Milano il 23 febbraio alle ore 14. Io come indagata e lui come persona offesa. Mi ha querelata perché, dopo le ...

