Acea Run Rome The Marathon si correrà il 19 settembre 2021 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Roma – E’ ufficiale la tanto attesa nuova data della Acea Run Rome The Marathon 2021. E’ stata comunicata, come d’abitudine, con un messaggio che arriva dal cuore rivolto ai runners sui canali social ufficiali. Acea Run Rome The Marathon a causa della pandemia da Covid19 aveva dovuto posticipare l’edizione 2020 a marzo 2021 e poi ancora adesso per il protrarsi dell’emergenza sanitaria la definitiva conferma per domenica 19 settembre 2021. Sarà un’edizione davvero unica, già sottotitolata ‘Alba Edition Special Race – 19 settembre 2021’, perchè la partenza sarà quasi con il buio, alle prime luci del giorno, a segnare una rinascita della città di Roma, dello sport, della corsa, del ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 24 dicembre 2020) Roma – E’ ufficiale la tanto attesa nuova data dellaRunThe. E’ stata comunicata, come d’abitudine, con un messaggio che arriva dal cuore rivolto ai runners sui canali social ufficiali.RunThea causa della pandemia da Covid19 aveva dovuto posticipare l’edizione 2020 a marzoe poi ancora adesso per il protrarsi dell’emergenza sanitaria la definitiva conferma per domenica 19. Sarà un’edizione davvero unica, già sottotitolata ‘Alba Edition Special Race – 19’, perchè la partenza sarà quasi con il buio, alle prime luci del giorno, a segnare una rinascita della città di Roma, dello sport, della corsa, del ...

