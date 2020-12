ilNotiziarioInd : A Uboldo nasce la 'Casa dei Talenti 2.0', un luogo per servizi e aggregazione -

Ultime Notizie dalla rete : Uboldo nasce

OA Sport

La Talent House di Uboldo diverrà uno spazio aggregativo e di servizi per i cittadini. A comunicare la decisione nel consiglio comunale di ieri sera è A Uboldo nasce la "Casa dei Talenti 2.0", un luog ...Cento anni fa nasceva Gianni Rodari, il poeta per ragazzi per eccellenza (che – tra l’altro – insegnò pure nella vicinissima Uboldo). “Speranza” è la poesia scelta non più tardi di marzo, in Commissio ...