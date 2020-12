Variante inglese, Pfizer: 'Improbabile che resista al vaccino' (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Secondo Pfizer Italia 'sembrerebbe Improbabile' che la Variante inglese del renda inefficace il vaccino, ormai prossimo all'arrivo. Lo ha detto Valentina Marino, direttore medico di Pfizer Italia, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) SecondoItalia 'sembrerebbe' che ladel renda inefficace il, ormai prossimo all'arrivo. Lo ha detto Valentina Marino, direttore medico diItalia, ...

NicolaPorro : La variante inglese del virus torna già utile ai tifosi delle chiusure a oltranza. Basta non intaccare la teologia… - Corriere : AstraZeneca: il nostro vaccino efficace contro variante inglese - marcotravaglio : ITALIA VIRUS Siccome va di moda la variante inglese, ho fatto una variante travagliese del sogno di Padellaro. Fino… - NeroneFromItaly : RT @BarillariDav: Iniziamo ad imparare a NON CREDERE. Mai più lockdown, dicevano. Se fate i bravi questa estate, ci abbracceremo a Natale,… - Mark_Bridges74 : RT @BarillariDav: Iniziamo ad imparare a NON CREDERE. Mai più lockdown, dicevano. Se fate i bravi questa estate, ci abbracceremo a Natale,… -