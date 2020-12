Uomini e Donne chiude a Natale: quando torna in onda (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sospesa per le ferie di Natale la trasmissione Uomini e Donne: chiude oggi e vedremo insieme quando torna in onda, colpi di scena attesi. (screenshot video)Da oggi la trasmissione di Canale 5 Uomini e Donne è ufficialmente in vacanza: il dating show dal 23 dicembre e fino a dopo l’Epifania non andrà in onda. Tronisti e corteggiatrici, dame e cavalieri si prendono un periodo di pausa, nel corso del quale avranno anche tempo per riflettere sulle loro recenti scelte. Il prossimo attesissimo appuntamento su Canale 5 è per il prossimo 9 gennaio 2021. A quel punto, crescerà anche l’attesa per le scelte. —>>> Ti potrebbe interessare anche Uomini e Donne, che tensione ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sospesa per le ferie dila trasmissioneoggi e vedremo insiemein, colpi di scena attesi. (screenshot video)Da oggi la trasmissione di Canale 5è ufficialmente in vacanza: il dating show dal 23 dicembre e fino a dopo l’Epifania non andrà in. Tronisti e corteggiatrici, dame e cavalieri si prendono un periodo di pausa, nel corso del quale avranno anche tempo per riflettere sulle loro recenti scelte. Il prossimo attesissimo appuntamento su Canale 5 è per il prossimo 9 gennaio 2021. A quel punto, crescerà anche l’attesa per le scelte. —>>> Ti potrebbe interessare anche, che tensione ...

