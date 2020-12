Udinese-Benevento oggi in tv, Sky o DAZN? Canale, orario e come vederla in diretta streaming (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Udinese e Benevento si sfidano nella 14° giornata di Serie A 2020/2021. I friulani dopo sei risultati utili consecutivi vogliono tenere viva la propria serie nel match contro i campani che a loro volta hanno 15 punti in classifica. L’incontro in programma oggi mercoledì 23 dicembre alle ore 20.45, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 255, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 dicembre 2020)si sfidano nella 14° giornata di Serie A 2020/2021. I friulani dopo sei risultati utili consecutivi vogliono tenere viva la propria serie nel match contro i campani che a loro volta hanno 15 punti in classifica. L’incontro in programmamercoledì 23 dicembre alle ore 20.45, sarà trasmesso intv su Sky Sport 255, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace.

CalcioNews24 : Convocati Udinese: due recuperi per il Benevento, out Okaka - il_j4ck : Parma, Spezia e Benevento devi ancora affrontarle. Tassativi i 9 punti. Altrimenti si, è davvero Serie B. Al ritorn… - il_j4ck : Felicissimo per i Viola, non solo per il gemellaggio ma perché solo dei malati potrebbero pensare che nell’arco di… - FT_Total : ITALIA ????. Acaba la Jornada 14 en #SerieA con ocho partidos. 18:30 Verona - Inter 20:45 Milan - Lazio Roma - Cagl… - 6ixSideCalcio : @FarFromVesuvius @SerieASitdown @StereoSerieA @ItaFootPod @CalcioConPod @TheCalcioGuys @ScudettoPod @MilanWeeklyPOD… -