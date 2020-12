Twitter non spiega perché azzererà i follower del presidente Usa quando subentrerà Biden (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Joe Biden e tutti i profili Twitter legati alla Casa Bianca non erediteranno i follower di Donald Trump. La scelta è stata presa dal social senza dare alcuna motivazione. Joe Biden rivecerà quindi un trattamento diverso rispetto a quello che, nel 2016, toccò a Trump – almeno per quanto riguarda il passaggio di follower su Twitter. A comunicare la decisione è stato Rob Flaherty: «Nel 2016 l’amministrazione Trump ha assorbito tutti i follower del presidente Obama su @POTUS e @WhiteHouse. Nel 2929, Twitter ci ha informati che l’amministrazione Biden dovrà invece partire da zero». LEGGI ANCHE >>> Chissà cosa pensa ‘l’uomo delle ruspe’ di Trump che vuole occupare la Casa Bianca Biden non erediterà ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Joee tutti i profililegati alla Casa Bianca non erediteranno idi Donald Trump. La scelta è stata presa dal social senza dare alcuna motivazione. Joerivecerà quindi un trattamento diverso rispetto a quello che, nel 2016, toccò a Trump – almeno per quanto riguarda il passaggio disu. A comunicare la decisione è stato Rob Flaherty: «Nel 2016 l’amministrazione Trump ha assorbito tutti idelObama su @POTUS e @WhiteHouse. Nel 2929,ci ha informati che l’amministrazionedovrà invece partire da zero». LEGGI ANCHE >>> Chissà cosa pensa ‘l’uomo delle ruspe’ di Trump che vuole occupare la Casa Biancanon erediterà ...

