“Striscia La Notizia” tapiro a Belen Rodríguez

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Si tratta del 29°per l’argentina L’instabilità sentimentale degli ultimi tempi e la lite con i paparazzi a Roma, culminata con l’intervento dei Carabinieri, fanno guadagnare a Belénund’oro da Guinness: il suo 29°, trasformato per l’occasione in un’inedita versione natalizia. «C’è gente educata e gente molto maleducata», ha dichiarato a Valerio Staffelli la showgirl argentina a proposito della lite con i paparazzi. Aggiungendo: «Comunque non ho chiamato i Carabinieri: stavano passando di lì. Io li ho fermati e poi il fotografo ha avuto un lunghissimo battibecco con loro». E a proposito della sua situazione sentimentale Belén ha spiegato: «La vita è lunga. Succede che una persona abbia più di un fidanzato… Mia madre ha avuto un solo uomo in tutta la sua vita, ma non è il mio caso». Con 29 Tapiri d’oro ricevuti ...