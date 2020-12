Si finge uomo per quattro anni: donna sposa altre ragazze per rubare loro la dote (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Si potrebbe sicuramente definire originale il tentativo di questa donna che, volendosi approfittare della buonafede di diverse ragazze, si finge uomo per quattro anni. La vicenda risale al 2013, anno nel quale Krishna ha deciso di creare un profilo maschile sui social. La protagonista della vicenda però non era animata da buone intenzioni, ma il … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Si potrebbe sicuramente definire originale il tentativo di questache, volendosi approfittare della buonafede di diverse, siper. La vicenda risale al 2013, anno nel quale Krishna ha deciso di creare un profilo maschile sui social. La protagonista della vicenda però non era animata da buone intenzioni, ma il … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

