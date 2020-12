Natale blindato | Lamorgese scrive ai prefetti | “Bisogna rafforzare i controlli”

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tutto pronto per la grande stretta, anticipata dalle dichiarazioni di guerra del ministro degli Interni Lucianae confermata dal premier Giuseppe Conte: il governo non ha intenzione di far trascorrere un serenoagli italiani, pure provati da mesi e mesi di sforzi per seguire le restrizioni anti-Covid, e mette in campo un vero e proprio esercito per punire chiunque intenda trasgredire agli obblighi imposti per le festività. La stessaha inviato infatti in queste ore una circolare aiper fornire indicazioni sulle misure da adottare per contrastare la diffusione del virus, ribadendo l’importanza di “garantirelungo le arterie autostradali e in ambito cittadino”. Sarà, dunque, unall’insegna del dispiegamento delle forze dell’ordine, ...