Milano | nonno pedofilo violentava la nipotina neonata in diretta streaming | video agghiaccianti

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un’altra vicenda di violenza e di orrore., una storia che ha dell’incredibile La polizia postale ha arrestato un cinquantatreenne residente in Lombardia che abusava della. Era ildella piccola vittima. Tutto ha avuto quando gli uomini della Postale si sono imbattuti, nei mesi scorsi, in un. Era stato pubblicato insu una piattaforma gratuita per loonline. Nelsi vedeva un uomo che abusava di una bimba in tenerissima età., l’indagine della polizia postale Immediatamente hanno preso il via le attività di congelamento del contenuto multimediale. Inoltre, la polizia ha effettuato ...