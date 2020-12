Microlino 2 0 - La produzione partirà in Italia entro la fine del 2021

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Micro Mobility Systems ha diffuso nuove informazioni in merito al progetto2.0. La piccola elettrica anticipa i contenuti del modello definitivo, atteso nel corso dela un prezzo indicativo di 12 mila euro.Incon la Cecomp.breve tempo verranno assemblati i cinque prototipi che saranno sottoposti a tutti i test necessari per deliberare le specifiche di. L'azienda svizzera collaborerà con l'na Cecomp per tradurre in un modello di serie il progetto con omologazione L7e, ovvero da quadriciclo con pesoi 400 kg, batterie escluse. Tra le particolarità della2.0 confermate per la variante definitiva spiccano il piantone del volante fisso, le barre a Led anteriori e posteriori con i fari esterni ...