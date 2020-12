Maradona, alcol e droga prima di morire: l’autopsia svela la verità (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Diego Armando Maradona non aveva consumato alcol o droga prima della sua morte, secondo studi tossicologici dell’autopsia. (CC-BY-SA-3.0)L’ex fuoriclasse del calcio Diego Armando Maradona non aveva consumato alcol o droghe illegali prima della sua morte, secondo studi tossicologici che hanno fatto rilevare la presenza di psicofarmaci. Leggi anche -> Gisela Madrid, l’infermiera che ha assistito Maradona Le analisi che gli esperti della Polizia Scientifica hanno effettuato sul sangue e sulle urine dell’ex calciatore e che hanno consegnato martedì sera alla squadra della Procura di San Isidro che sta indagando sulle circostanze della morte del Pibe de Oro, hanno dato esito negativo in alcool e stupefacenti, ma positivi ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Diego Armandonon aveva consumatodella sua morte, secondo studi tossicologici del. (CC-BY-SA-3.0)L’ex fuoriclasse del calcio Diego Armandonon aveva consumatoo droghe illegalidella sua morte, secondo studi tossicologici che hanno fatto rilevare la presenza di psicofarmaci. Leggi anche -> Gisela Madrid, l’infermiera che ha assistitoLe analisi che gli esperti della Polizia Scientifica hanno effettuato sul sangue e sulle urine dell’ex calciatore e che hanno consegnato martedì sera alla squadra della Procura di San Isidro che sta indagando sulle circostanze della morte del Pibe de Oro, hanno dato esito negativo in alcool e stupefacenti, ma positivi ...

CorSport : #Autopsia #Maradona, le cause della morte. Nessuna traccia di alcol e droghe - Paroladeltifoso : Dall’Argentina – Maradona non aveva consumato alcol o droghe prima di morire - ILOVEPACALCIO : Ultim'ora dall'#Argentina: 'I test su #Maradona. No alcol o droghe. Il motivo del decesso' - sportli26181512 : Autopsia #Maradona, le cause della morte. Nessuna traccia di alcol e droghe: Arrivano i primi risultati delle anali… - DilectisG : RT @CalcioNapoli24: -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona alcol Autopsia Maradona, le cause della morte. Nessuna traccia di alcol e droghe Corriere dello Sport.it Dall’Argentina – Arrivati i risultati dell’autopsia di Maradona: sfatato un dubbio

Dall'Argentina, precisamente dal quotidiano Olè, sono stati resi noti i risultati dell'autopsia di Diego Armando Maradona.

Maradona, alcol e droga prima di morire: l’autopsia svela la verità

L’ex fuoriclasse del calcio Diego Armando Maradona non aveva consumato alcol o droghe illegali prima della sua morte, secondo studi tossicologici che hanno fatto rilevare la presenza di psicofarmaci.

Dall'Argentina, precisamente dal quotidiano Olè, sono stati resi noti i risultati dell'autopsia di Diego Armando Maradona.L’ex fuoriclasse del calcio Diego Armando Maradona non aveva consumato alcol o droghe illegali prima della sua morte, secondo studi tossicologici che hanno fatto rilevare la presenza di psicofarmaci.