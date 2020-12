Loot box | 31 giocatori su 100 si fanno prendere la mano

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il sondaggio della Gambling Health Alliance parla chiaro: tra i, almeno uno su quattro non sa più quanto ha speso inbox Che quella dellebox fosse una mezza piaga (sebbene indorata) lo sapevamo tutti, ma non ci aspettavamo che tra ile spese pazze fossero così diffuse. A lanciare l’allarme è la Gambling Health Alliance, ramo della sanità britannica mirato a monitorare il gioco d’azzardo. Il rapporto pubblicato dalla GHA si basa sul sondaggio effettuato sul campione statistico di 611 giovanissimi, tra Inghilterra, Scozia e Galles. Il 23% deitra gli 11 e i 16 anni ha speso del denaro sulle ricompense casuale, e il 34% di questa fetta lo ha fatto prima di compierne 13 proprio grazie a quest’area grigia. Il 31% di loro non sa più quanto ha speso. Il preoccupante ...