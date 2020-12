L'Italia vira in 'rosso', al via la stretta di Natale (Di giovedì 24 dicembre 2020) Da domani l'Italia vira in 'rosso'. Arriva la stretta di Natale: dal 24 dicembre al 6 gennaio il Paese sarà zona rossa con negozi, bar e ristoranti chiusi e la possibilità di uscire di casa solo per "comprovati motivi di lavoro, salute o necessità". E sempre portando con sè l'autocertificazione da mostrare in caso di controlli delle forze dell'ordine. Il cosiddetto 'decreto Natale', approvato dal governo il 18 dicembre, prevede poi che negli altri quattro giorni delle festività natalizie - 28, 29 e 39 dicembre, e 4 gennaio - la penisola diventi zona arancione con qualche 'concessione' in più ai cittadini. Per l'intero periodo resta confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 (e fino alle 7 a Capodanno) su tutto il territorio nazionale. Alla fine, per le festività natalizie è ... Leggi su agi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Da domani l'in ''. Arriva ladi: dal 24 dicembre al 6 gennaio il Paese sarà zona rossa con negozi, bar e ristoranti chiusi e la possibilità di uscire di casa solo per "comprovati motivi di lavoro, salute o necessità". E sempre portando con sè l'autocertificazione da mostrare in caso di controlli delle forze dell'ordine. Il cosiddetto 'decreto', approvato dal governo il 18 dicembre, prevede poi che negli altri quattro giorni delle festività natalizie - 28, 29 e 39 dicembre, e 4 gennaio - la penisola diventi zona arancione con qualche 'concessione' in più ai cittadini. Per l'intero periodo resta confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 (e fino alle 7 a Capodanno) su tutto il territorio nazionale. Alla fine, per le festività natalizie è ...

Dal 24 dicembre al 6 gennaio negozi, bar e ristoranti chiusi e si potrà uscire di casa solo per "comprovati motivi di lavoro, salute o necessità ...

Niente Brugherio per il Delta Volley

[VOLLEY PORTO VIRO] La formazione di Massimo Zambonin non scenderà in campo nella prossima giornata di campionato per via di positività all'interno della propria rosa (Rovigo) ...

