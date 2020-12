L' attivista pakistana in esilio trovata morta a Toronto

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Chiara Clausi Karima Baloch, 37 anni, si batteva contro governo Khan ed esercito per i diritti del Belucistan Karima Baloch, 37 anni,è uscita di casa domenica a mezzogiorno per una passeggiata a Centre Island acome faceva spesso, ma non è mai tornata. Il suo corpo è stato trovato lunedì sull'isola vicino a uno specchio d'acqua. Karima si batteva per i diritti degli abitanti della regione del Belucistan, nel Pakistan occidentale, ed è stata una voce critica nei confronti di Islamabad e dell'esercito. Aveva sposato un altro, Hamal Baloch. Nel 2016, è stata inserita nell'elenco annuale della Bbc delle 100 donne più influenti. Ha lasciato il Pakistan nel 2015, dopo che era stata accusata di terrorismo. Ma ha continuato a portare avanti inla ...

Karima Baloch lottava in difesa dei diritti civile e delle aspirazioni indipendentiste della regione del Belucistan. Aveva ricevuto una lettera minatoria in ...