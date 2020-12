LA TERRA TREMA IN SICILIA

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) «Non risultano finora danni a persone a seguito delle scosse di terremoto registrate stasera nel Ragusano, ma molta paura, soprattutto a Vittoria e Acate» ha confermato il presidente della Regionena Nello Musumeci che è stato in contatto con il prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza e con il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina per un costante aggiornamento. Iri sera, alle 21.27, è stata registrata una scossa di magnitudo 4.4 che ha avuto come epicentro il mare antistante la costa del Ragusano, a Marina di Acate, a una profondità di 30 chilometri, ma la cui energia ha attraversato tutta l’isola. Molta paura per la popolazione del ragusano, che si sono riversate in strada e alcuni di loro, per paura, hanno preferito passare la notte in auto. Dalle prime verifiche effettuate dal Dipartimento della Protezione civile non risultano danni a persone ...