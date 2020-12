Istat | a dicembre risale fiducia imprese e consumatori

Leggi su ildenaro

Roma, 23 dic. (Adnkronos) – Dopo il peggioramento registrato lo scorso mese, aindice in risalita sia per il clima didei(che passa da 98,4 punti a 102,4) che delleche passa da 83,3 a 87,7. Lo comunica l'evidenziando come tutte le componenti del clima dideisono in crescita anche se con intensità differenziate. Infatti, gli indici del clima economico e del clima futuro registrano un aumento più deciso passando, rispettivamente, da 79,8 a 86,0 e da 99,3 a 106,6. Il clima personale sale da 104,7 a 108,0 e quello corrente passa da 97,4 a 99,2.