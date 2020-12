Israele: ministro Likud si dimette in polemica con Netanyahu (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (vedi servizio delle 19:33) (ANSAmed) - TEL AVIV, 23 DIC - Nuovo colpo per Benyamin Netanyahu, all'indomani dello scioglimento della legislatura e della indizione di elezioni anticipate. Il ministro ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (vedi servizio delle 19:33) (ANSAmed) - TEL AVIV, 23 DIC - Nuovo colpo per Benyamin, all'indomani dello scioglimento della legislatura e della indizione di elezioni anticipate. Il...

petergomezblog : Ministro Salute: “Terza ondata in Israele, non resta che il lockdown. Prima che il vaccino funzioni ci vogliono 2-… - you_trend : ???? #Israele andrà al voto nel 2021 per la 4a volta in 2 anni Il motivo? Non è stato raggiunto un accordo sulla leg… - ClaudioANSA : Israele: ministro Likud si dimette in polemica con Netanyahu - Medio Oriente - ANSA - mikemoratinos : RT @you_trend: ???? #Israele andrà al voto nel 2021 per la 4a volta in 2 anni Il motivo? Non è stato raggiunto un accordo sulla legge di bil… - FerroNano : RT @petergomezblog: Ministro Salute: “Terza ondata in Israele, non resta che il lockdown. Prima che il vaccino funzioni ci vogliono 2-3 me… -