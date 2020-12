Inter, asta per Nainggolan: c’è anche il Sassuolo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Calciomercato Inter: a gennaio potrebbe accendersi l’asta tra Cagliari, Fiorentina e Sassuolo per Radja Nainggolan In casa Inter, nel mercato di gennaio, ci sarà da risolvere anche la questione Radja Nainggolan. Il belga non rientra nei piani di Antonio Conte e volerà quindi altrove. L’ipotesi principale è quello dell’ennesimo ritorno al Cagliari con i rossoblù che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbero mettere sul piatto Leonardo Pavoletti. I nerazzurri vorrebbero il giovane Carboni, ma i sardi hanno risposto picche. C’è poi la Fiorentina, che sul piatto potrebbe mettere Nikola Milenkovic e Gaetano Castrovilli. Due calciatori che in estate piacevano all’Inter, ma che adesso sembrano due piste che si sono raffreddate. Occhio poi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Calciomercato: a gennaio potrebbe accendersi l’tra Cagliari, Fiorentina eper RadjaIn casa, nel mercato di gennaio, ci sarà da risolverela questione Radja. Il belga non rientra nei piani di Antonio Conte e volerà quindi altrove. L’ipotesi principale è quello dell’ennesimo ritorno al Cagliari con i rossoblù che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbero mettere sul piatto Leonardo Pavoletti. I nerazzurri vorrebbero il giovane Carboni, ma i sardi hanno risposto picche. C’è poi la Fiorentina, che sul piatto potrebbe mettere Nikola Milenkovic e Gaetano Castrovilli. Due calciatori che in estate piacevano all’, ma che adesso sembrano due piste che si sono raffreddate. Occhio poi ...

