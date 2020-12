Insigne: “Ho fatto un bel gol ma sto male, dovevamo fare di più per vincere” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Non penso al gol fatto, dispiace per i due punti persi. dovevamo fare tutti di più, io in primis e tutti dietro. Ce l’abbiamo, non possiamo sprecare questi punti”. Così il capitano del Napoli Lorenzo Insigne parla a Sky Sport dopo il pareggio con il Torino. “I due giorni di ritiro? Come ho ribadito due giorni fa, non è stato un ritiro punitivo per la sconfitta con la Lazio. Questi giorni in più ci aiutano a capire dove migliorare stando insieme. Ora stacchiamo un po’ in questi giorni per tornare poi dopo la sosta più cattivi. Il ricorso vinto? Sapevamo di non aver fatto nulla di male a non partire per Torino. Siamo contenti per il ricorso, ma ora dobbiamo pensare al Cagliari. Gol alla Insigne? Ho fatto un bel ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Non penso al gol, dispiace per i due punti persi.tutti di più, io in primis e tutti dietro. Ce l’abbiamo, non possiamo sprecare questi punti”. Così il capitano del Napoli Lorenzoparla a Sky Sport dopo il pareggio con il Torino. “I due giorni di ritiro? Come ho ribadito due giorni fa, non è stato un ritiro punitivo per la sconfitta con la Lazio. Questi giorni in più ci aiutano a capire dove migliorare stando insieme. Ora stacchiamo un po’ in questi giorni per tornare poi dopo la sosta più cattivi. Il ricorso vinto? Sapevamo di non avernulla dia non partire per Torino. Siamo contenti per il ricorso, ma ora dobbiamo pensare al Cagliari. Gol alla? Houn bel ...

